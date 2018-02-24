Российский экономист на парковке сбил жену

Российский экономист, заведующий кафедрой РАНХИГС, бывший заместитель председателя Центробанка и руководитель Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов наехал на собственную жену машиной. ДТП с участием Турбанова случилось 23 февраля на проспекте Ленина.

Женщина хотела помочь супругу лучше припарковать машину возле аптеки поэтому вышла из автомобиля марки BMW. Турбанов случайно нажал не на ту педаль и наехал на свою жену. Также, была плохая видимость, что, возможно, помешало водителю правильно сориентироваться.Супруга Турбанова была доставлена в больницу. Она получила переломы ребер и голени. Известно, что мужчине 68 лет. В настоящее время он является главным редактором журнала «Банковское право», а также имеет степень доктора юридических наук.Сообщается, что Александр Турбанов опытный водитель, всегда был предельно осторожен.. Его водительский стаж составляет около 25 лет.