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| | Российский экономист на парковке сбил жену

Российский экономист на парковке сбил жену

Вчера, 22:08
Российский экономист, заведующий кафедрой РАНХИГС, бывший заместитель председателя Центробанка и руководитель Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов наехал на собственную жену машиной. ДТП с участием Турбанова случилось 23 февраля на проспекте Ленина.

Российский экономист на парковке сбил жену

 

Женщина хотела помочь супругу лучше припарковать машину возле аптеки поэтому вышла из автомобиля марки BMW. Турбанов случайно нажал не на ту педаль и наехал на свою жену. Также, была плохая видимость, что, возможно, помешало водителю правильно сориентироваться.

Супруга Турбанова была доставлена в больницу. Она получила переломы ребер и голени. Известно, что мужчине 68 лет. В настоящее время он является главным редактором журнала «Банковское право», а также имеет степень доктора юридических наук.

Сообщается, что Александр Турбанов опытный водитель, всегда был предельно осторожен.. Его водительский стаж составляет около 25 лет.
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