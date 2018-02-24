«Жена депутата» устроила скандал на борту самолета

Женщина, которая во всеуслышание называла себя женой депутата, осыпала оскорблениями девушку, сидящую впереди нее в самолете, состоящем на балансе компании «Аэрофлот». Женщина громко ругалась и обещала призвать свою обидчицу, которая случайно облила ее водой, к ответственности, поскольку ее супруг высокопоставленный депутат и сможет защитить интересы жены.
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