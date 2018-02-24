«Жена депутата» устроила скандал на борту самолета

Одна из пассажирок, которая летела рейсом Москва–Бейрут, впала в истерику и начала необоснованно обвинять свою соседку в различных прегрешениях. Инцидент имел место быть вчера, 23 февраля.





Стюардессы приложили максимум усилий, дабы купировать скандал, успокаивая «жену депутата» и дргих пассажиров. Видеозапись скандала попала в Интернет и за короткий промежуток времени набрала множество комментариев, в которых пользователи осуидили неподобающие поведение женщины.

Пойда Анна

Женщина, которая во всеуслышание называла себя женой депутата, осыпала оскорблениями девушку, сидящую впереди нее в самолете, состоящем на балансе компании «Аэрофлот». Женщина громко ругалась и обещала призвать свою обидчицу, которая случайно облила ее водой, к ответственности, поскольку ее супруг высокопоставленный депутат и сможет защитить интересы жены.