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| | «Жена депутата» устроила скандал на борту самолета

«Жена депутата» устроила скандал на борту самолета

Вчера, 19:12
Одна из пассажирок, которая летела рейсом Москва–Бейрут, впала в истерику и начала необоснованно обвинять свою соседку в различных прегрешениях. Инцидент имел место быть вчера, 23 февраля.

«Жена депутата» устроила скандал на борту самолета

 

Женщина, которая во всеуслышание называла себя женой депутата, осыпала оскорблениями девушку, сидящую впереди нее в самолете, состоящем на балансе компании «Аэрофлот». Женщина громко ругалась и обещала призвать свою обидчицу, которая случайно облила ее водой, к ответственности, поскольку ее супруг высокопоставленный депутат и сможет защитить интересы жены.


Стюардессы приложили максимум усилий, дабы купировать скандал, успокаивая «жену депутата» и дргих пассажиров. Видеозапись скандала попала в Интернет и за короткий промежуток времени набрала множество комментариев, в которых пользователи осуидили неподобающие поведение женщины.

Пойда Анна
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