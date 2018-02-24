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| | Под Волгоградом нашли изуродованное мертвое тело мужчины без глаз

Под Волгоградом нашли изуродованное мертвое тело мужчины без глаз

Вчера, 19:06
В поселке Лебяжья Поляна, Среднеахтубинского района, местными жителями около 8:10 часов утра найдено бездыханное тело мужчины, у которого на груди было большое кровавое пятно и изуродованное лицо с колотыми ранами и пустыми глазницами.

Под Волгоградом нашли изуродованное мертвое тело мужчины без глаз

 

В отделение полиции Среднеахтубинского района поступило заявление о страшной находке. Полицейские мгновенно отреагировали на вызов и в ходе расследования по горячим следам задержали убийцу. Ей оказалась 35-летняя местная жительница, которая признала свою вину и все рассказала. Оказывается, накануне вечером женщина распивала спиртные напитки вместе с потерпевшим, который не имел определенного места жительства, между ними произошла сора. В ходе нее женщина не сдержала свои агрессивные эмоции, ударила мужчину в грудь кухонным ножом. После чего тот, от полученного ранения, упал на маленькое ограждение, сделанное возле дома вокруг клумбы, с острыми наконечниками, чем и выколол себе глаза и изуродовал лицо. На помощь ему никто не пришел, он скончался от потери крови.

В данный момент по факту преступления возбуждено уголовное дело. Преступница находится под арестом в следственном изоляторе, дожидаясь суда.
Пелагея Лебединская
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