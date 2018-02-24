В Подмосковье обнаружили три трупа в кабине фуры

В фуре, которая приехала из Казахстана, обнаружили тела троих мужчин. ГСУСК по Московской области предполагают, что смерть наступила в следствие отравления газом.

Как сообщает ГСУСК по МО, 24 февраля в кузове фуры, которая была припаркована на территории складов, сотрудники полиции обнаружили три мёртвых тела. Машина остановилась в деревне Новоселки Чеховского района. В ходе осмотра выяснили, что гибель произошла не насильственным путем. По инциденту организовали до следственную проверку. Следственный комитет предполагает, что грузовик прибыл на территорию складов, чтобы совершить погрузку из Казахстана.В салоне машины удалось найти газовую горелку, с помощью которой дальнобойщики обогревались. ГСУСК думает, что мужчины, скорее всего, погибли из-за отравления газом, но точную причину огласят после детальной экспертизы.