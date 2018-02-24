В Подмосковье обнаружили три трупа в кабине фуры

Как сообщает ГСУСК по МО, 24 февраля в кузове фуры, которая была припаркована на территории складов, сотрудники полиции обнаружили три мёртвых тела. Машина остановилась в деревне Новоселки Чеховского района. В ходе осмотра выяснили, что гибель произошла не насильственным путем. По инциденту организовали до следственную проверку. Следственный комитет предполагает, что грузовик прибыл на территорию складов, чтобы совершить погрузку из Казахстана.
В салоне машины удалось найти газовую горелку, с помощью которой дальнобойщики обогревались. ГСУСК думает, что мужчины, скорее всего, погибли из-за отравления газом, но точную причину огласят после детальной экспертизы.