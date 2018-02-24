«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Мнения

«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Агрессия - признак ранимой души?

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

От Редактора

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Учёные ищут секрет вечной жизни?

Сюжеты :

Ученые не могут объяснить, почему Вселенная продолжает быстро расширяться Варнава и Лазарев странно поздравили Александра Гудкова с Днём рождения Вооруженные молотками и бензином испанские фанаты напали на русских Банда фокусников и клоунов: ФСБ нагрянула в цирк Ростова Учёные: Йогурт укрепляет сердце и сосуды Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018 Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения В небе над Красноярском заметили черное кольцо Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид
| | В Подмосковье обнаружили три трупа в кабине фуры

В Подмосковье обнаружили три трупа в кабине фуры

Вчера, 19:03
В фуре, которая приехала из Казахстана, обнаружили тела троих мужчин. ГСУСК по Московской области предполагают, что смерть наступила в следствие отравления газом.

В Подмосковье обнаружили три трупа в кабине фуры

 

Как сообщает ГСУСК по МО, 24 февраля в кузове фуры, которая была припаркована на территории складов, сотрудники полиции обнаружили три мёртвых тела. Машина остановилась в деревне Новоселки Чеховского района. В ходе осмотра выяснили, что гибель произошла не насильственным путем. По инциденту организовали до следственную проверку. Следственный комитет предполагает, что грузовик прибыл на территорию складов, чтобы совершить погрузку из Казахстана.

В салоне машины удалось найти газовую горелку, с помощью которой дальнобойщики обогревались. ГСУСК думает, что мужчины, скорее всего, погибли из-за отравления газом, но точную причину огласят после детальной экспертизы.
Новости по теме
В Саратовской области в результате отравления угарным газом погибли четыре человека
В Саратовской области в результате отравления угарным газом погибли четыре человека

Трагедия произошла в Энгельсе (Саратовская область) – четыре человека погибли, отравившись угарным газом. Тела людей были обнаружены в одной из квартир

В Ростовской области три человека погибли из-за отравления угарным газом
В Ростовской области три человека погибли из-за отравления угарным газом

Сотрудники полиции Ростовской области выясняют обстоятельства, при которых три человека погибли из-за отравления угарным газом. Информация о трагичном

В Тамбовской области семья погибла из-за отравления угарным газом
В Тамбовской области семья погибла из-за отравления угарным газом

На данный момент сотрудники правоохранительных органов по Тамбовской области продолжают выяснять причины гибели четырех местных жителей. Как удалось выяснить

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости