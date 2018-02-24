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| | Вооруженные молотками и бензином испанские фанаты напали на русских

Вооруженные молотками и бензином испанские фанаты напали на русских

Вчера, 18:48
Сторонники баскской террористической организации «ЭТА» спровоцировали конфликт между болельщиками российского ФК «Спартак» и испанского «Атлетико». Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы состоялся в Бильбао 22 февраля. Московский клуб обыграл испанцев со счетом 2:1.

Вооруженные молотками и бензином испанские фанаты напали на русских

 

В день игры начались столкновения. В результате драки были задержаны 9 человек, среди которых трое россиян. Полицейские изъяли у участников потасовки кастеты, дубинки, дымовые шашки, молотки, бутылки с горючим. Массовые беспорядки повлекли смерть одного полицейского – он скончался от инфаркта. Еще несколько человек серьезно пострадали.

Отмечается, что инициировали драку радикально настроенные фанаты испанского клуба. В планах у болельщиков было проведение «митинга против фашистов», который бы максимально приблизил их к стадиону. Полицейские на своем аккаунте в WhatsApp написали, что устроители беспорядков шли охотиться на русских.

ФК «Атлетико» обязали избавиться от таких агрессивных болельщиков. Профсоюз Esan обвинил радикалов в гибели полицейского. Также профсоюз не снимает вины со службы безопасности Страны басков, ведь правоохранитель находился на службе 13 часов. Действия как российских, так и испанских болельщиков осудили в УЕФА.
Дарья Светозарова
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