Вооруженные молотками и бензином испанские фанаты напали на русских

Сторонники баскской террористической организации «ЭТА» спровоцировали конфликт между болельщиками российского ФК «Спартак» и испанского «Атлетико». Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы состоялся в Бильбао 22 февраля. Московский клуб обыграл испанцев со счетом 2:1.

Дарья Светозарова

В день игры начались столкновения. В результате драки были задержаны 9 человек, среди которых трое россиян. Полицейские изъяли у участников потасовки кастеты, дубинки, дымовые шашки, молотки, бутылки с горючим. Массовые беспорядки повлекли смерть одного полицейского – он скончался от инфаркта. Еще несколько человек серьезно пострадали.Отмечается, что инициировали драку радикально настроенные фанаты испанского клуба. В планах у болельщиков было проведение «митинга против фашистов», который бы максимально приблизил их к стадиону. Полицейские на своем аккаунте в WhatsApp написали, что устроители беспорядков шли охотиться на русских.ФК «Атлетико» обязали избавиться от таких агрессивных болельщиков. Профсоюз Esan обвинил радикалов в гибели полицейского. Также профсоюз не снимает вины со службы безопасности Страны басков, ведь правоохранитель находился на службе 13 часов. Действия как российских, так и испанских болельщиков осудили в УЕФА.