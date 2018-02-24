Матроса обокрали в гей-клубе Петербурга

В гей-лубе в Санкт-Петербурге обокрали матроса дальнего плавания. У моряка пропал смартфон iPhone 8.

Никита Готский

Инцидент произошел в заведении для гомосексуалистов «Центральная станция», которое располагается на улице Ломоносова. Украли дорогую технику у моряка в День защитника Отечества. Пропажу 23-летний матрос заметил только утром после вечеринки в гей-клубе. Стоимость гаджета в официальных торговых точках составляет 53 000 рублей. Потерпевший уже обратился в местные правоохранительные органы, расследование дела продолжается.Ранее сообщалось, что несовершеннолетний трансвестит принял участие в Неделе моды в Нью-Йорке. Он справился с волнением и хорошо держался на подиуме.