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| | Матроса обокрали в гей-клубе Петербурга

Матроса обокрали в гей-клубе Петербурга

Вчера, 18:35
В гей-лубе в Санкт-Петербурге обокрали матроса дальнего плавания. У моряка пропал смартфон iPhone 8.

Матроса обокрали в гей-клубе Петербурга

 

Инцидент произошел в заведении для гомосексуалистов «Центральная станция», которое располагается на улице Ломоносова. Украли дорогую технику у моряка в День защитника Отечества. Пропажу 23-летний матрос заметил только утром после вечеринки в гей-клубе. Стоимость гаджета в официальных торговых точках составляет 53 000 рублей. Потерпевший уже обратился в местные правоохранительные органы, расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний трансвестит принял участие в Неделе моды в Нью-Йорке. Он справился с волнением и хорошо держался на подиуме.
Никита Готский
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