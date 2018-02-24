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| | Банда фокусников и клоунов: ФСБ нагрянула в цирк Ростова

Банда фокусников и клоунов: ФСБ нагрянула в цирк Ростова

Вчера, 18:24
В ростовском цирке появились неожиданные перемены. Учреждение пытается захватить неудачливая бизнес-вумен, а у нынешнего главы цирка силовики изъяли для проверки финансовые документы.

Банда фокусников и клоунов: ФСБ нагрянула в цирк Ростова

 

В один момент в цирк зашла женщина, которую сопровождали двое мужчин. Она назвала себя финансовым директором заведения, доверенность на дела цирка отозвали у руководителя учреждения Дмитрия Резниченко в пользу дамы, имя которой Наталья Шульга.

Вероятно, она является автором сообщения в ФСБ, после которого в цирк нагрянули правоохранители. Она заявила в органы о коррупции в развлекательном заведении, после чего ФСБ начала проверку. Силовики подозревают женщину в обмане, на что указывают многие факты. К примеру, с ней прибыл муж, якобы воевавший в Афгане в зоне конфликта в 1979 году, но при этом он выглядит младше. Известно, что она работала в курском цирке, но была уволена оттуда за неправомерную деятельность. Шульга говорит, что является кандидатом на ученую степень доктора политических наук ЯГУ, но проверка показала, что это обман. Пока в ФСБ Ростова недоумевают по поводу происходящего.
Никита Готский
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