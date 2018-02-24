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| | Житель Волгограда пострадал от «скидочного» пива

Житель Волгограда пострадал от «скидочного» пива

Вчера, 18:14
Житель Волгограда отравился «скидочным» пивом. Молодой человек рассказал в одной из социальных сетей, как приобрел пенный напиток по соблазнительной цене. Всего через пару часов он понял, что совершил ошибку.

Житель Волгограда пострадал от «скидочного» пива

 

Молодой человек приобрел бутылку пива со скидкой от известного бренда в супермаркете. Дома он попробовал напиток, вкус которого показался ему странным. Через некоторое время незадачливый покупатель почувствовал себя настолько плохо, что ему пришлось вызвать скорую помощь.

Сейчас мужчина находится в больнице, где ему предстоит провести еще некоторое время. Любитель пенного напитка заявляет, что хорошо переносит алкоголь, но советует жителям города Волгограда воздержаться от приобретения «уцененных» товаров.

Теперь мужчина хочет обратиться в суд и добиться тщательной проверки продуктов питания и напитков, которые продаются в местных магазинах.
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