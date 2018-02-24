Житель Волгограда пострадал от «скидочного» пива

Житель Волгограда отравился «скидочным» пивом. Молодой человек рассказал в одной из социальных сетей, как приобрел пенный напиток по соблазнительной цене. Всего через пару часов он понял, что совершил ошибку.

Молодой человек приобрел бутылку пива со скидкой от известного бренда в супермаркете. Дома он попробовал напиток, вкус которого показался ему странным. Через некоторое время незадачливый покупатель почувствовал себя настолько плохо, что ему пришлось вызвать скорую помощь.Сейчас мужчина находится в больнице, где ему предстоит провести еще некоторое время. Любитель пенного напитка заявляет, что хорошо переносит алкоголь, но советует жителям города Волгограда воздержаться от приобретения «уцененных» товаров.Теперь мужчина хочет обратиться в суд и добиться тщательной проверки продуктов питания и напитков, которые продаются в местных магазинах.