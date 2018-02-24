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| | В Одессе задержаны 20 человек, участвовавших в акции к 23 февраля

В Одессе задержаны 20 человек, участвовавших в акции к 23 февраля

Сегодня, 17:06
23 февраля в Одессе сотрудниками полиции были задержаны подростки, которые участвовали в акции возложения цветов к памятнику погибшего неизвестного моряка на Аллее Славы.

В Одессе задержаны 20 человек, участвовавших в акции к 23 февраля

 

Вчера компания молодых людей в количестве 20 человек прибыли на Аллею Славы, чтобы почтить память погибшим солдатам во время Отечественной войны. Акцию организовали в честь праздника защитника отечества 23 февраля. Они принесли с собой цветы для возложения к памятнику, который был установлен неизвестному погибшему моряку, и плакаты с лозунгами «Вера и память». На эту акцию прибыл наряд полиции, который задержал всех подростков и не дал почтить память. Они были доставлены в отделение полиции для выяснения личности. Со слов Руслана Форостяка, помощника начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, к ответственности никто не привлекался, подростков из отделения полиции забрали родители.

Отметим, что Руслан Форостяк призвал всех родителей и руководителей учебных заведений пресекать подобные акции подростков, дабы избежать недоразумений.
Пелагея Лебединская
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