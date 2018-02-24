Полицейские Чувашии просят местных девушек не постить в Сеть «голые» фото

Правоохранители Чувашии обратились к местным девушкам с просьбой не выкладывать в интернет «голые» фото, так как этим контентом могут воспользоваться мошенники для шантажа. Работники местного МВД отмечают учащение случаев вымогательства в отношении тинэйджеров, которые постят в соцсеть пикантные фотографии.

Дарья Светозарова

Довольно часто вымогатели под видом друзей вступают с потенциальными жертвами в переписку и начинают просить выслать интимные снимки. Едва контент получен, они приступают к шантажу. С авторов фотографий требуют некоторые суммы денег. Вместе с этим полицейские рекомендуют родителям держать под контролем сетевое общение своих наследников.Отмечается, что жертвами интернет-шантажистов могут стать даже учащиеся начальной школы. Поэтому они должны быть осторожными в общении и оградить себя от шокирующих сведений и сомнительных знакомств.Три года назад один из шантажистов, 26-летний житель Цивильского района, выполнил свою угрозу и разместил в интернете откровенное фото девушки, сопроводив его личными данными своей жертвы.Год спустя аналогичный инцидент произошел в Чебоксарах. 56-летний мужчина создал поддельный аккаунт своей подруги по переписке и выложил там ее личные фото.