Очевидцы сообщили о девушке, упавшей с большой высоты

Сообщается, что инцидент имел место на Новопесчаной улице в доме 15А. На данный момент известно, что упавшая студентка жива, но находится без сознания. Девушке вызвали скорую помощь. Подробности случившегося выясняют.
Очевидцы сообщили о девушке, упавшей с большой высотыСегодня, 15:07
В ночь с 6 на 7 августа в Екатеринбурге с седьмого этажа дома №134, расположенного по улице Бебеля, упала молодая девушка. О данном происшествии сообщили
В США 16-ти летняя девушка выжила после неудачного первого прыжка с парашютом, упав с высоты 900 метров, при этом она получила множественные переломы.
Сообщается, что шестнадцатилетняя жительница Америки просто родилась «под счастливой звездой», девушка осталась жива после падения с более чем