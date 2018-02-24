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| | Очевидцы сообщили о девушке, упавшей с большой высоты

Очевидцы сообщили о девушке, упавшей с большой высоты

Сегодня, 15:07
Очевидцы сообщили, что в Москве с высоты здания общежития Финансового университета при правительстве России упала девушка. Информацию о происшествии проверяют московские правоохранители из района Сокол.

Очевидцы сообщили о девушке, упавшей с большой высоты

 

Сообщается, что инцидент имел место на Новопесчаной улице в доме 15А. На данный момент известно, что упавшая студентка жива, но находится без сознания. Девушке вызвали скорую помощь. Подробности случившегося выясняют.
Дарья Светозарова
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