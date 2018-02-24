Очевидцы сообщили о девушке, упавшей с большой высоты

Очевидцы сообщили, что в Москве с высоты здания общежития Финансового университета при правительстве России упала девушка. Информацию о происшествии проверяют московские правоохранители из района Сокол.

Дарья Светозарова

Сообщается, что инцидент имел место на Новопесчаной улице в доме 15А. На данный момент известно, что упавшая студентка жива, но находится без сознания. Девушке вызвали скорую помощь. Подробности случившегося выясняют.