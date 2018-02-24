В Подмосковье злоумышленники сожгли авто журналиста Трофимова

В Подмосковье в Сергиевом Посаде журналисту Трофимову неизвестные злоумышленники снова устроили поджег его автомобиля.

Пелагея Лебединская

Горящий автомобиль журналиста Трофимова, который стоял во дворе дома, увидела его соседка через окно своей квартиры. Она и вызвала полицию и пожарную службу. Потушить пламя удалось, но, к сожалению, автомобиль сильно пострадал. На задаваемые вопросы полицейскими Трофимов заявил, что ему никто не угрожает, однако он не исключает тот факт, что поджог может быть связан с его профессиональной деятельностью. Мужчина также отметил, что автомобиль был застрахован.В данный момент по данному факту преступления ведется расследование. Полицейские отметили, что это уже не первый случай поджога автомобиля журналиста.