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| | В Подмосковье злоумышленники сожгли авто журналиста Трофимова

В Подмосковье злоумышленники сожгли авто журналиста Трофимова

Сегодня, 14:55
В Подмосковье в Сергиевом Посаде журналисту Трофимову неизвестные злоумышленники снова устроили поджег его автомобиля.

В Подмосковье злоумышленники сожгли авто журналиста Трофимова

 

Горящий автомобиль журналиста Трофимова, который стоял во дворе дома, увидела его соседка через окно своей квартиры. Она и вызвала полицию и пожарную службу. Потушить пламя удалось, но, к сожалению, автомобиль сильно пострадал. На задаваемые вопросы полицейскими Трофимов заявил, что ему никто не угрожает, однако он не исключает тот факт, что поджог может быть связан с его профессиональной деятельностью. Мужчина также отметил, что автомобиль был застрахован.

В данный момент по данному факту преступления ведется расследование. Полицейские отметили, что это уже не первый случай поджога автомобиля журналиста.
Пелагея Лебединская
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