Пострадавшего в аварии на КАД эвакуировали вертолетом

24 февраля на внутреннем рубеже Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП. В результате аварии движение в районе Таллинского шоссе оказалось парализованным – все выезды перекрыты, а на месте аварии очевидцы заметили вертолет.

Дарья Светозарова

Сообщается, что сильнее всего в столкновении пострадал автомобиль Chevrolet Niva. Предположительно, именно шофер этой машины и нуждается в экстренной помощи медиков. Затем последовало уточнение, что движение на внутреннем кольце заблокировано лишь частично, но пробка растянулась на несколько километров.Предварительно жертву автоаварии доставили в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанилидзе. В то же время жители Северной столицы обеспокоены тем, что КАД практически не очищают от осадков и не проводят мер против гололеда – это и становится в конечном итоге причиной аварий.