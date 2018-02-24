Выпивший охранник супермакета в Ростове преследовал клиенток

Пьяный работник охраны в супермаркете Ростова гонялся за покупателями. Об этом сообщают местные издания.

Никита Готский

На злостные действия охранника пожаловалась одна из клиенток магазина. Женщина зашла в супермакет ночью 23 февраля. По ее словам, секъюрити принялся ходить за ней по пятам, грубо отзываться и оскорблять. Женщина подумала, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Она удивлена поведением руководителей организации, которые допустили к выполнению своих рабочих обязанностей охранника, вышедшего на ночную смену в пьяном состоянии.Также необходимо отметить, что и женщина со своей подругой допустила грубое высказывание в адрес мужчины. Не исключается, что до этого инцидента обе стороны были знакомы, и дамы чем-то насолили охраннику супермаркета.