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| | В Кабардино-Балкарии задержан беглец из колонии, скрывавшийся более 20 лет

В Кабардино-Балкарии задержан беглец из колонии, скрывавшийся более 20 лет

Сегодня, 13:42
Правоохранительными органами в Кабардино-Балкарии задержан 45-летний мужчина, который 23 года назад сбежал из колонии строгого режима и считался уже умершим.

В Кабардино-Балкарии задержан беглец из колонии, скрывавшийся более 20 лет

 

Во время проверки полицейским патрулем удостоверения личности мужчины, его документы вызвали сомнение в их подлинности. Он был задержан и доставлен в полицейский участок. После дактилоскопической экспертизы было установлено, что это беглый преступник, который был осужден в 1993 году за ряд совершенных им особо тяжких преступлений и приговорен к 15 годам отбывания срока в исправительной колонии. В 1995 году мужчина совершил побег и сделал себе фальшивые документы. В 2017 году с новым именем он опять был судим, и отбывал срок тюремного заключения за убийство.

В данный момент ведется расследование. Преступник находится в следственном изоляторе и ожидает суда. Ему грозит тюремный срок за подделку документов, а также за побег из колонии.
Пелагея Лебединская
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