Индийские хирурги провели операцию по удалению самой большой опухоли мозга

В Индии в городе Мумбаи хирурги провели успешную операцию по удалению опухоли головного мозга, которая была массой 1,8 кг.

У 31-летнего Санта Пала была обнаружена опухоль головного мозга еще три года назад. Однако на тот момент хирурги не стали рисковать жизнью пациента и отказались делать ему операцию. Раковая опухоль с каждым днем становилась все больше и больше, мужчина из-за нее даже потерял зрение. Но в недавнем времени, когда опухоль Санта Пала стала размером с его голову, врачи все же решились на рискованный шаг по ее удалению. Группа хирургов проводила операцию по устранению раковой опухоли головного мозга целых шесть часов. К счастью, все прошло успешно, пациент идет на поправку, врачи даже считают, что в последствии выздоровления к мужчине может вернуться зрение.

Пелагея Лебединская

По мнению экспертов, эта опухоль стала самой большой в мире. Она была в диаметре с человеческую голову и весила 1,8 килограмм. Также специалисты утверждают, что это была первая в мире сделанная операция такой сложности.