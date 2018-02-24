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| | На работу как на праздник: Водитель из Уяра пил прямо за рулём

На работу как на праздник: Водитель из Уяра пил прямо за рулём

Сегодня, 12:03
В городе Уяр Краснодарского края водитель маршрутного такси решил, что пьяным будет проще развозить своих пассажиров. Мужчина 55 лет в ходе задержания всё же признался о содеянном сотрудникам правоохранительных органов. О происшествии информирует региональная пресс-служба УГИБДД РФ.

На работу как на праздник: Водитель из Уяра пил прямо за рулём

 

Накануне транспорт остановили сотрудники ДПС, чтобы проверить наличие документов у водителя. Все бумаги были в полном порядке, но вот сам управляющий транспортом, увы, нет. Милиционеры заметили, что от мужчины не на шутку несло спиртным, также и другие признаки послужили поводом для подозрения в алкогольном опьянении.

В салоне находились пассажиры, которых водитель вёз, как ни в чём не бывало. Мужчина сознался, перед первым выездом он уже был пьяный, а во время своего рабочего дня добавил ещё. Наряд ДПС проверили водителя на содержание алкоголя в организме с помощью алкотестера. На аппарате высветилось 0,93 мл/л.

В конечном итоге авантюриста лишили водительских прав на два года, а также на мужчину завели уголовное дело – езда в нетрезвом состоянии. Водитель теперь обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
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