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| | На трассе под Ростовом в кювет улетел автомобиль с ребенком

На трассе под Ростовом в кювет улетел автомобиль с ребенком

Вчера, 22:17
23 февраля на автодороге Ростов-Волгодонск случилась авария при участии трех автомобилей, в результате которой пострадал двухлетний пассажир. ДТП произошло после выезда на встречную полосу движения Mitsubishi Pajero, водитель которой не справился с управлением.

На трассе под Ростовом в кювет улетел автомобиль с ребенком

 

На трассе Ростов-Волгодонск произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех автомобилей в три часа дня. В результате аварии двухлетний ребенок, находившийся в одной из машин, получил травмы. Травм носят несерьезный характер благодаря тому, что пострадавший находился в автокресле.

Авария случилась после выезда на встречную полосу движения Mitsubishi Pajero, водитель которой потерял контроль над управлением транспортным средством из-за заснеженности дорожного пути. На встречной полосе машина столкнулась с ВАЗ-2115 и Chevrolet Lacetti. Автомобиль Chevrolet вместе с ВАЗ-2115 от удара съехали в кювет. При этом виновнику столкновения удалось удержать машину на дороге.
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