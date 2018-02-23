В Москве ради высокой раскрываемости будут арестовывать без причин

В Сети появилось гневное обращение командира батальона вневедомственной охраны одного из округов Москвы. Для увеличения раскрываемости он приказал производить аресты без причин и кого попало, как сообщает VistaNews.

Ролик выложили в социальной сети «ВКонтакте». Командир, активно употребляя нецензурную лексику, констатировал, что батальон на 30 месте по раскрываемости, и эту ситуацию нужно улучшать. Для этого начальник потребовал от подчинённых арестовывать кого угодно даже без поводов, чуть ли не самим совершать преступления, а потом «ловить» на улице мимо проходящих пьяных граждан, заявляя, что это они сделали. В ином случае командир предложил работникам вневедомственной охраны увольняться.

Интернет-пользователи отнеслись к такому неоднозначно. Одни заявили, что это какая-то «утка», другие не увидели в записи ничего особого, но в основном людей предложение командира батальона возмутило.

Ирина Летинская