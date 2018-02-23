Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Мнения

Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

Сюжеты :

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца В мире появился вибратор, вызывающий пиццу Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык В Подмосковье танк убирает снег на улице Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи Люди стали чаще использовать смартфон во время похорон и секса Секс-волонтеры для женщин в Москве оказались в дефиците
| | В Москве ради высокой раскрываемости будут арестовывать без причин

В Москве ради высокой раскрываемости будут арестовывать без причин

Вчера, 19:37
В Сети появилось гневное обращение командира батальона вневедомственной охраны одного из округов Москвы. Для увеличения раскрываемости он приказал производить аресты без причин и кого попало, как сообщает VistaNews.

В Москве ради высокой раскрываемости будут арестовывать без причин

 

Ролик выложили в социальной сети «ВКонтакте». Командир, активно употребляя нецензурную лексику, констатировал, что батальон на 30 месте по раскрываемости, и эту ситуацию нужно улучшать. Для этого начальник потребовал от подчинённых арестовывать кого угодно даже без поводов, чуть ли не самим совершать преступления, а потом «ловить» на улице мимо проходящих пьяных граждан, заявляя, что это они сделали. В ином случае командир предложил работникам вневедомственной охраны увольняться.

Интернет-пользователи отнеслись к такому неоднозначно. Одни заявили, что это какая-то «утка», другие не увидели в записи ничего особого, но в основном людей предложение командира батальона возмутило.

Ирина Летинская
Новости по теме
Facebook удалил страницу батальона
Facebook удалил страницу батальона "Азов" без объяснения причин

Администраторы популярной социальной сети Facebook без объяснения причин удалил страницу украинского батальона «Азов». Об этом сообщили многочисленные

С. Семенченко: Начат набор добровольцев в батальон «Крым»
С. Семенченко: Начат набор добровольцев в батальон «Крым»

Командир добровольческого батальона «Донбасс» Семён Семенченко заявил на своей странице в социальной сети о том, что продолжается набор добровольных бойцов в

В Мариуполе погиб командир батальона и пулемётчик теробороны
В Мариуполе погиб командир батальона и пулемётчик теробороны

9 мая текущего года, в Мариуполе, в процессе проведения активного этапа антитеррористической операции (АТО) погибли двое военнослужащих батальона

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости