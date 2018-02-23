В Москве ради высокой раскрываемости будут арестовывать без причин

В Москве ради высокой раскрываемости будут арестовывать без причинВчера, 19:37
Администраторы популярной социальной сети Facebook без объяснения причин удалил страницу украинского батальона «Азов». Об этом сообщили многочисленные
Командир добровольческого батальона «Донбасс» Семён Семенченко заявил на своей странице в социальной сети о том, что продолжается набор добровольных бойцов в
9 мая текущего года, в Мариуполе, в процессе проведения активного этапа антитеррористической операции (АТО) погибли двое военнослужащих батальона