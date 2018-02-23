Басурин: Бойцы ВСУ обстреляли санитарный автомобиль

Эдуард Басурин, занимающий должность официального представителя оперативного командования Донецкой народной республики (самопровозглашенной), рассказал о том, что бойцы ВСУ произвели обстрел санитарного авто, из-за которого погибло три человека.

Александр Вест

По словам Басурина, со стороны украинских военных был произведён обстрел автомобиля, в котором водитель-санитар, а также санитарный инструктор перевозили раненого бойца ДНР для оказания специализированной медицинской помощи. Эдуард Басурин заметил, что рассмотреть автомобиль, на котором был обозначен красный крест, было не трудно, однако украинские силовики в весьма циничной манере произвели запуск противотанковой ракеты дистанционного управления в машину «УАЗ», из-за чего все находящиеся в автомобиле люди погибли на месте.Напомним, ранее представители оперативного командования республики уже сообщали о неоднократных нарушениях режима тишины украинскими военными. Режим прекращения огня на юго-востоке Украины был введён ещё 23 декабря 2017 года.