В Сахалине объявили лавинную опасность

Согласно имеющейся информации, схождение снежной лавины может произойти в ближайшие дни в Южно-Сахалинске, Углегорском, Анивском, Корсаковском, Холмском, Невельском и других районах региона. В МЧС предупредили, что передвигаться по горам нужно по заселенным склонам и незаснеженному выпуклому рельефу. К слову, в конце второго месяца зимы лавина сошла на дорогу из Холмска в Невельск в южной части Сахалина, в ее результате никто не пострадал и не погиб, объем лавины составил 150 кубических метров. Спасатели напоминают, что в случае попадания в снежный вихрь следует закрыть органы дыхания от попадания осадков и попробовать вынырнуть на поверхность с помощью конечностей.
В Сахалине объявили лавинную опасностьСегодня, 15:25
Спасатели смогли предотвратить схождение лавины в Челябинской области. Им удалось ликвидировать большое скопление снега, которое образовалось на пике горы.
В столице Камчатского края произошло стихийное бедствие. На дорогу в центре Петропавловска-Камчатского с сопки сошла лавина. Об этом передают в пресс-центре
Сход снежной лавины в Петропавловске-Камчатском стал причиной блокирования автомобильной трассы, сообщил корреспондентам VladTime.ru представитель мэрии