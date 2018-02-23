В Сахалине объявили лавинную опасность

Спасательные службы Сахалина объявляют лавинную опасность в нескольких районах региона. Такая информация появилась на сайте МЧС.

Никита Готский

Согласно имеющейся информации, схождение снежной лавины может произойти в ближайшие дни в Южно-Сахалинске, Углегорском, Анивском, Корсаковском, Холмском, Невельском и других районах региона. В МЧС предупредили, что передвигаться по горам нужно по заселенным склонам и незаснеженному выпуклому рельефу. К слову, в конце второго месяца зимы лавина сошла на дорогу из Холмска в Невельск в южной части Сахалина, в ее результате никто не пострадал и не погиб, объем лавины составил 150 кубических метров. Спасатели напоминают, что в случае попадания в снежный вихрь следует закрыть органы дыхания от попадания осадков и попробовать вынырнуть на поверхность с помощью конечностей.