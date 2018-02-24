В Саратове после ДТП водитель станцевал лезгинку

В Саратове в Ленинском районе произошло ДТП, после которого водитель разбитого автомобиля станцевал лезгинку на дороге.





Отметим, что очевидцы танца в исполнении пострадавшего водителя в ДТП, не теряя такого шанса, сняли все на видео и выложили в социальную сеть YouTube. Ролик уже заработал много просмотров.

Пелагея Лебединская

22 февраля вечером, в районе 20:00, на улице Антонова в Ленинском районе в городе Саратов случилась массовая дорожно-транспортная авария, в которой пострадало три автомобиля, к счастью жертв нет. В связи с происшедшим ДТП на дороге образовалась пробка. На происшествие были вызваны сотрудники ГИБДД. Во время ожидания приезда полицейских один из участников аварии станцевал на дороге лезгинку, видимо на нем так отразился шок от происшедшей ситуации.