Губернатора штата Миссури арестовали за "шпионское" фото обнажённой женщины

Эрику Гритенсу, занимающему должность губернатора американского штата Миссури, были предъявлены обвинения относительно вторжения в частную жизнь. Представители правоохранительных органов арестовали губернатора за фото, сделанное без согласия женщины.

В ряде западных СМИ была обнародована информация о том, что что Эрик Гритенс в 2015 году уже состоял в законном браке со своей супругой, однако это не помешало ему найти любовницу, которая и стала причиной его ареста. Губернатор сделал снимок своей обнажённой любовницы, хотя она не давала своего согласия на данное действие. Впоследствии Эрик использовал данную фотографию для того, чтобы заставить женщину молчать об их тайном романе, пугая её, что в противном случае её голое тело станет достоянием общественности.

Александр Вест

Бывший муж любовницы Гритенса выдвинул официальные обвинения губернатору, а в качестве улики мужчина предоставил правоохранителям аудиозапись разговора его бывшей супруги с Эриком, которая была сделана втайне от них. Правозащитник Гритенса заявил, что его клиент является абсолютно невиновным.