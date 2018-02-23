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| | В Воронеже водитель легкового автомобиля подрался с маршрутчиком

В Воронеже водитель легкового автомобиля подрался с маршрутчиком

Сегодня, 14:19
В районе Кресты Воронежа накануне произошел инцидент на дороге. Во время пробки агрессивный местный житель попытался вытащить водителя маршрутки с транспорта при помощи грубой силы.

В Воронеже водитель легкового автомобиля подрался с маршрутчиком

 

22 февраля по улице 9-ого января в Воронеже образовалась большая пробка. В какой-то момент водитель легкового автомобиля, стоящего впереди маршрутки, вышел со своей машины и направился к общественному транспорту. Мужчина был настроен агрессивно и начал бить кулаком в окно маршрутки. После этого воронежец открыл дверцу и попытался вытащить водителя общественного транспорта на улицу. Его старания не увенчались успехом, после чего мужчина также внезапно вернулся в свою машину.

Об инциденте проинформировали очевидцы в социальных сетях. Неизвестно, что стало причиной конфликта и такого агрессивного поведения водителя легковушки.
Виктория Озерова
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