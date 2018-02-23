Экскаватор-спаситель: В Санкт-Петербурге загорелась теплотрасса

22 февраля около 18:00 в Санкт-Петербурге загорелись покрышки на участке в Нижнем Парголово, где проводились строительные работы. Возгорание произошло неподалеку от жилых домов на Тихоокеанской улице. Пожарные оперативно прибыли на место инцидента, но там с огнем при помощи снега уже боролся экскаватор. Вместе со спецтехникой сотрудникам удалось ликвидировать пожар через несколько минут. Об инциденте первыми проинформировали свидетели в социальных сетях.
Очевидцы уточняют, что причиной возгорания стал поджог. Некоторые утверждают, что мусор и покрышки зажгли подростки-хулиганы, которые подобное проделывают уже не в первый раз.