Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Мнения

Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

Сюжеты :

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца В мире появился вибратор, вызывающий пиццу Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык В Подмосковье танк убирает снег на улице Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи Люди стали чаще использовать смартфон во время похорон и секса Секс-волонтеры для женщин в Москве оказались в дефиците
| | Экскаватор-спаситель: В Санкт-Петербурге загорелась теплотрасса

Экскаватор-спаситель: В Санкт-Петербурге загорелась теплотрасса

Сегодня, 13:27
Накануне в Нижнем Парголово, Санкт-Петербург, загорелась теплотрасса. До приезда экстренных служб экскаватор принялся тушить пожар, возгорание удалось ликвидировать совместными усилиями всего за несколько минут. Об этом проинформировали очевидцы в соцсетях.

Экскаватор-спаситель: В Санкт-Петербурге загорелась теплотрасса

 

22 февраля около 18:00 в Санкт-Петербурге загорелись покрышки на участке в Нижнем Парголово, где проводились строительные работы. Возгорание произошло неподалеку от жилых домов на Тихоокеанской улице. Пожарные оперативно прибыли на место инцидента, но там с огнем при помощи снега уже боролся экскаватор. Вместе со спецтехникой сотрудникам удалось ликвидировать пожар через несколько минут. Об инциденте первыми проинформировали свидетели в социальных сетях.

Очевидцы уточняют, что причиной возгорания стал поджог. Некоторые утверждают, что мусор и покрышки зажгли подростки-хулиганы, которые подобное проделывают уже не в первый раз.
Виктория Озерова
Новости по теме
В Петербурге ночью сгорел экскаватор‍
В Петербурге ночью сгорел экскаватор‍

Сегодня ночью на Митрофаньевском шоссе Санкт-Петербурга загорелся экскватор. Об этом сообщают местные новости.

В Санкт-Петербурге при строительстве метро экскаватор увяз в цементе
В Санкт-Петербурге при строительстве метро экскаватор увяз в цементе

В Санкт-Петербурге на улице Туристской при строительстве метро экскаватор увяз в цементе. Об этом инциденте сообщили очевидцы.

В Санкт-Петербурге на Большой озерной начался пожар
В Санкт-Петербурге на Большой озерной начался пожар

В Санкт-Петербурге на Большой озерной начался большой пожар. Об этом сообщили очевидцы данного инцидента, которые обнародовали информацию о нем в российских

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости