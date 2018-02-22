В Екатеринбурге из головы девочки достали живого таракана

В областной больнице города Екатеринбурга местным врачам пришлось доставать из головы девочки таракана. СМИ сообщают, что насекомое на момент извлечения было живо.

Врачами Екатеринбурга в одной из городских больниц была проведена уникальная операция: извлечение их уха девочки таракана. Как сообщается, 12-летний подросток начал жаловаться на шумы в ухе. Вместе с родителями она обратилась за помощью поликлинику. Медики в процессе осмотра девочки в ее слуховом проходе увидели инородное тело, которое оказалось тараканом.Подростка отправили в лору и хирургу, благодаря которым спустя полтора часа удалось достать живое насекомое. Операция не вызвала осложнений и барабанная слуховая перепонка девочки осталось целой. То, каким именно образом, таракан мог забраться в голову, остается невыясненным.Как сообщила врач екатеринбургской детской больницы, данный случай действительно редкий – чаще к ним обращаются родители детей 2-3 лет. Малыши самостоятельно засовывают в уши шарики, обломки спичек, горох и мелкие детали конструктора.