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| | В Екатеринбурге из головы девочки достали живого таракана

В Екатеринбурге из головы девочки достали живого таракана

Вчера, 21:42
В областной больнице города Екатеринбурга местным врачам пришлось доставать из головы девочки таракана. СМИ сообщают, что насекомое на момент извлечения было живо.

В Екатеринбурге из головы девочки достали живого таракана

 

Врачами Екатеринбурга в одной из городских больниц была проведена уникальная операция: извлечение их уха девочки таракана. Как сообщается, 12-летний подросток начал жаловаться на шумы в ухе. Вместе с родителями она обратилась за помощью поликлинику. Медики в процессе осмотра девочки в ее слуховом проходе увидели инородное тело, которое оказалось тараканом.

Подростка отправили в лору и хирургу, благодаря которым спустя полтора часа удалось достать живое насекомое. Операция не вызвала осложнений и барабанная слуховая перепонка девочки осталось целой. То, каким именно образом, таракан мог забраться в голову, остается невыясненным.

Как сообщила врач екатеринбургской детской больницы, данный случай действительно редкий – чаще к ним обращаются родители детей 2-3 лет. Малыши самостоятельно засовывают в уши шарики, обломки спичек, горох и мелкие детали конструктора.
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