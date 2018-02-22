В Москве удалось предотвратить нападение на школу

Два молодых человека с огнестрельным оружием пытались пройти в московскую школу. Бдительность охранников предотвратила катастрофу.

22 февраля в Москве неизвестные молодые люди с огнестрельным оружием в руках планировали попасть в школу №1251. Они встретили на улице одну из учениц 9 класса этой школы и попытались узнать у девочки, где именно находится её школа и как возможно туда попасть. Девочка не стала ничего отвечать подозрительным юношам. Но они проследили за ней до школы и попытались пройти мимо охранников. К счастью, попасть внутрь у них не вышло, охранник заметил хулиганов и потребовал объяснений. Молодые люди сбежали.Теперь этих неизвестных мужчин ищут сотрудники полиции. Что именно они замышляли — неизвестно, но за незаконное проникновение в стены учебного заведения с оружием им грозит уголовное дело.