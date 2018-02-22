В прямом эфире НТВ ведущий напал на украинского политолога

В одном из ток-шоу по НТВ политической направленности ведущий Андрей Норкин напал с кулаками на политолога из Украины Дмитрия Суворова, который слишком активно отстаивал свое мнение по поводу Донбасса. Случившуюся драку пыталась разнять вся студия.
Во время прямого эфира политического ток-шоу, идущего по телеканалу НТВ, на политолога из Украины, который громко отстаивал свое мнение в споре про Донбасс, напал ведущий программы Андрей Норкин. Произошедшую драку пытались разнять все присутствовавшие в студии.
СМИ приводят слова ведущего, где он объясняет причину своей агрессии тем, что приглашённый украинский эксперт позволил себе обидные высказывания по поводу России. Суворов обвинял РФ в создании геноцида детей в Зайцево.
Сама драка произошла во время выступления немецкого депутата Андреаса Мауера, когда тот рассказывал о сотнях погибших детей на Донбассе. Суворов прервал его требованиями предоставить доказательства, фото погибших и не быть голословным, после чего к нему подошел ведущий Норкин и завязалась потасовка.
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