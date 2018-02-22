В прямом эфире НТВ ведущий напал на украинского политолога

В одном из ток-шоу по НТВ политической направленности ведущий Андрей Норкин напал с кулаками на политолога из Украины Дмитрия Суворова, который слишком активно отстаивал свое мнение по поводу Донбасса. Случившуюся драку пыталась разнять вся студия.

Сама драка произошла во время выступления немецкого депутата Андреаса Мауера, когда тот рассказывал о сотнях погибших детей на Донбассе. Суворов прервал его требованиями предоставить доказательства, фото погибших и не быть голословным, после чего к нему подошел ведущий Норкин и завязалась потасовка.

Во время прямого эфира политического ток-шоу, идущего по телеканалу НТВ, на политолога из Украины, который громко отстаивал свое мнение в споре про Донбасс, напал ведущий программы Андрей Норкин. Произошедшую драку пытались разнять все присутствовавшие в студии.СМИ приводят слова ведущего, где он объясняет причину своей агрессии тем, что приглашённый украинский эксперт позволил себе обидные высказывания по поводу России. Суворов обвинял РФ в создании геноцида детей в Зайцево.