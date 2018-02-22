Сотрудники ФСБ арестовали в Петербурге террориста и предотвратили теракт

В четверг сотрудниками ФСБ России в городе Санкт-Петербург был задержан мигрант с Центральной Азии, который готовил террористическое нападение.

Пелагея Лебединская

В службу федеральной безопасности поступила информация, что мужчина, проживающий на съемной квартире, странно себя ведет. В процессе проверки оказалось, что это мигрант с Центральной Азии, который готовился к массовому уничтожению людей. Во время обыска квартиры было обнаружено много взрывных веществ и оружия. Также выяснилось, что он готовился к терактам, которые запланировал провести в местах массового скопления людей, на вокзалах и в метро. Личность террориста не разглашается. В данный момент по данному факту преступления ведется расследование.Отметим, что в декабре прошедшего года в Петербурге был уже похожий случай. Тогда сотрудники ФСБ задержали семерых террористов, которые хотели устроить два теракта.