Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

От Редактора

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

Выбор партнера у животных происходит по законам природы, а они, порой, довольно причудливы.

Сюжеты :

Российский ученый советует отправиться к Марсу на паровозе Ольга Бузова пошла на День рождения в образе «трансвестита Костенко» «Это фиаско, друг»: Илон Маск ушёл в океан, чтобы поймать деталь от Falcon 9 В Партию прогресса Навального принимают экстремистов и извращенцев SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета Куда делись могилы? В центре Воронежа располагалось немецкое кладбище, ужаснувшее жителей Чирлидерша из КНДР на "смертную казнь" нахлопала фигуристам из США «Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в САР Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа
| | Сотрудники ФСБ арестовали в Петербурге террориста и предотвратили теракт

Сотрудники ФСБ арестовали в Петербурге террориста и предотвратили теракт

Вчера, 18:39
В четверг сотрудниками ФСБ России в городе Санкт-Петербург был задержан мигрант с Центральной Азии, который готовил террористическое нападение.

Сотрудники ФСБ арестовали в Петербурге террориста и предотвратили теракт

 

В службу федеральной безопасности поступила информация, что мужчина, проживающий на съемной квартире, странно себя ведет. В процессе проверки оказалось, что это мигрант с Центральной Азии, который готовился к массовому уничтожению людей. Во время обыска квартиры было обнаружено много взрывных веществ и оружия. Также выяснилось, что он готовился к терактам, которые запланировал провести в местах массового скопления людей, на вокзалах и в метро. Личность террориста не разглашается. В данный момент по данному факту преступления ведется расследование.

Отметим, что в декабре прошедшего года в Петербурге был уже похожий случай. Тогда сотрудники ФСБ задержали семерых террористов, которые хотели устроить два теракта.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
За подготовку терактов в Петербурге ФСБ задержала семерых подозреваемых
За подготовку терактов в Петербурге ФСБ задержала семерых подозреваемых

За подготовку терактов в Петербурге ФСБ задержала семерых подозреваемых, уроженцев стран Центральной Азии. Об этом сообщили представители российской

В Киргизии полицейские предотвратили теракт, задержав террориста-смертника
В Киргизии полицейские предотвратили теракт, задержав террориста-смертника

В Киргизии правоохранители сумели предотвратить теракт, осуществив задержание террориста-смертника. По сообщению пресс-службы ведомства национальной

В Татарстане задержали планировщика теракта из ИГ
В Татарстане задержали планировщика теракта из ИГ

Правоохранители Татарстана задержали местного жителя по подозрению в содействие группировке «Исламское государство»*. Также мужчина готовился совершить

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости