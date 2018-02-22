Голый мужчина справил малую нужду на глазах полицейских

Голый мужчина бежал с места аварии в штате Южная Каролина. После того, как полицейским удалось его найти, он справил малую нужду на глазах представителей власти.

Очевидцы аварии увидели бежавшего с места аварии голого мужчину, о чем и сообщили полиции. На прибывших представителей власти окровавленный мужчина, сидящий на обочине, никак не отреагировал, не отвечал на заданные ими вопросы. После этого он встал и пописал перед патрулем. Предположительно, состояние мужчины было обусловлено алкогольным или наркотическим опьянением, также возможны последствия сильного стресса и расстройство психики.На попытку задержания мужчина отреагировал агрессивно, принял попытку сопротивления и начал кусаться. Полиции пришлось применить электрошокер, после чего мужчина был задержан и закован в наручники. Сейчас ему грозят несколько обвинений, такие как: побег с места происшествия, сопротивление властям, непристойное поведение.