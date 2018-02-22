Скандал возник из-за страшного фото с пациентом клиники в Новороссийске

В Министерство здравоохранения РФ поступила официальная жалоба от встревоженных пользователей социальных сетей, которые стали свидетелями ужасающей картины. Людей поразила бесчеловечность медработников, жестоко обращающихся с пациентами в Новороссийске.

Небывалый скандал разгорелся в ряде популярных соцсетей, когда в них были опубликованы фотографии с изможденным беспомощным пациентом, лежащем прямо в дверном проёме своей палаты с явными признаками тяжёлой болезни. Опубликовавшая фотографии женщина заявила о том, что снимки были сделаны её матерью, ставшей очевидицей душераздирающей картины. Автор фотографий утвердила, что пациент лежал практически обнажённый на холодном кафеле и взывал криками о помощи, так как не мог самостоятельно встать из-за развившейся дистрофии. Женщина заявила о том, что лично собирается проследить за реакцией Минздрава, которому уже сообщили о бесчеловечном отношении медработников больницы №1 в Новороссийске.

Александр Вест

Заметим, пациенту помогли вернуться на больничную койку лишь после того, как женщина, снявшая шокирующие кадры, устроила в медицинском учреждении скандал.