Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

Сюжеты :

«Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в САР Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа Американский эксперт рассказал о целях отправки новых истребителей РФ в Сирию Эксперты предложили идеи необычных подарков на 23 февраля Марьяна Ро призналась, что теряет зрение Панин согласился с мнением Серебрякова о "национальной идее России" Не предсказал: Участника "Битвы экстрасенсов" избили в метро Москвы Экстрасенсы допустили роковую ошибку: Дату Армагеддона нашли в Библии Макмастер: США готовятся к «звездным войнам»
| | Скандал возник из-за страшного фото с пациентом клиники в Новороссийске

Скандал возник из-за страшного фото с пациентом клиники в Новороссийске

Сегодня, 16:36
В Министерство здравоохранения РФ поступила официальная жалоба от встревоженных пользователей социальных сетей, которые стали свидетелями ужасающей картины. Людей поразила бесчеловечность медработников, жестоко обращающихся с пациентами в Новороссийске.

Скандал возник из-за страшного фото с пациентом клиники в Новороссийске

 

Небывалый скандал разгорелся в ряде популярных соцсетей, когда в них были опубликованы фотографии с изможденным беспомощным пациентом, лежащем прямо в дверном проёме своей палаты с явными признаками тяжёлой болезни. Опубликовавшая фотографии женщина заявила о том, что снимки были сделаны её матерью, ставшей очевидицей душераздирающей картины. Автор фотографий утвердила, что пациент лежал практически обнажённый на холодном кафеле и взывал криками о помощи, так как не мог самостоятельно встать из-за развившейся дистрофии. Женщина заявила о том, что лично собирается проследить за реакцией Минздрава, которому уже сообщили о бесчеловечном отношении медработников больницы №1 в Новороссийске.

Скандал возник из-за страшного фото с пациентом клиники в Новороссийске

 

Заметим, пациенту помогли вернуться на больничную койку лишь после того, как женщина, снявшая шокирующие кадры, устроила в медицинском учреждении скандал.
Александр Вест
Новости по теме
В Великобритании разгорелся секс-скандал в пожарной части
В Великобритании разгорелся секс-скандал в пожарной части

В Великобритании разгорелся секс-скандал в пожарной части Манчестера из-за опубликованных в Сети фотографий. Ведется служебное расследование.

Пермские врачи «скорой» выложили в сеть «кровавое» селфи с пациентом
Пермские врачи «скорой» выложили в сеть «кровавое» селфи с пациентом

Пермские врачи скорой помощи стали объектом громкого скандала, который разгорелся в социальных сетях накануне. Врачи опубликовали в фотохостинге Instagram

В Новороссийске в ДТП со «Скорой помощью» погиб больной
В Новороссийске в ДТП со «Скорой помощью» погиб больной

13 апреля 2014 года в городе Новороссийске произошло чрезвычайное автодорожное происшествие с участием автомашины «Скорой помощи», в которой погиб пациент.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости