Авиадиспетчеры жалуются на действия СК после крушения Ан-148 в Подмосковье

Федеральный союз авиационных диспетчеров РФ направил Генеральному прокурору Юрию Чайке заявление с жалобой на действия следователей, которые проводили допросы работников в ночное время, что является нарушением законодательства страны.

Домбровский Сергей

Крушение Ан-148 в Подмосковье произошло 11 февраля в половине третьего дня. С десяти часов вечера и до утра проводились беседы с диспетчерами авиалиний. Следователи пытались выяснить все обстоятельства происшествия. По словам работников профсоюзов воздушных гаваней, правоохранители нарушили действующие нормы и подвергли членов экипажа самолетов и пассажиров опасности, так как многим диспетчерам, допрошенным следователями, предстояло выйти на смену в три часа дня 12 февраля.Представители СКР отрицают виновность работников комитета. Следователи ничего не нарушали, поскольку падение Ан-148 является событием из ряда вон выходящим и требовало безотлагательных разбирательств. В Министерстве труда РФ отказались комментировать данный инцидент. Руководитель комитета социальной политики Государственной Думы Ярослав Нилов заявляет, что допрашивать ночью диспетчеров нельзя, но исходя из обстоятельств, работники СКР поступили правильно.