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| | Авиадиспетчеры жалуются на действия СК после крушения Ан-148 в Подмосковье

Авиадиспетчеры жалуются на действия СК после крушения Ан-148 в Подмосковье

Сегодня, 12:31
Федеральный союз авиационных диспетчеров РФ направил Генеральному прокурору Юрию Чайке заявление с жалобой на действия следователей, которые проводили допросы работников в ночное время, что является нарушением законодательства страны.

Авиадиспетчеры жалуются на действия СК после крушения Ан-148 в Подмосковье

 

Крушение Ан-148 в Подмосковье произошло 11 февраля в половине третьего дня. С десяти часов вечера и до утра проводились беседы с диспетчерами авиалиний. Следователи пытались выяснить все обстоятельства происшествия. По словам работников профсоюзов воздушных гаваней, правоохранители нарушили действующие нормы и подвергли членов экипажа самолетов и пассажиров опасности, так как многим диспетчерам, допрошенным следователями, предстояло выйти на смену в три часа дня 12 февраля.

Представители СКР отрицают виновность работников комитета. Следователи ничего не нарушали, поскольку падение Ан-148 является событием из ряда вон выходящим и требовало безотлагательных разбирательств. В Министерстве труда РФ отказались комментировать данный инцидент. Руководитель комитета социальной политики Государственной Думы Ярослав Нилов заявляет, что допрашивать ночью диспетчеров нельзя, но исходя из обстоятельств, работники СКР поступили правильно.
Домбровский Сергей
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