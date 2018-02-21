Жители Ростова-на-Дону напуганы необычным кругом в небе

Жители Ростова-на-Дону в закатном небе заметили пугающее и необычное явление – светящийся круг. Рисунок необъяснимого происхождения появился 21 февраля.

Поздним вечером 21 февраля жители Ростова-на-Дону зафиксировали на снимках странное явление в небе – светящийся круг правильной формы. Снимки рисунка в небе начали быстро распространяться по социальным сетям, где пользователи делали собственные предположения касательного его происхождения.Большинство пользователей Сети полагают, что подобный след мог оставить только самолет, однако траектория его движения приводит в недоумение из-за своей нехарактерности относительно нормальной. Ростовчане не исключают возможную мистическую или уфологическую природу явления, но для подтверждения паранормальности круга в небе все еще недостаточно существенных доказательств.В начале февраля 2018 года в небе над Ростовом-на-Дону также был замечен НЛО зеленоватого цвета. Выдвигались предположения, что летающий объект имеет земное происхождение и относится к ФСБ, которая сопровождала президента РФ.