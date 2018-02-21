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| | Жители Ростова-на-Дону напуганы необычным кругом в небе

Жители Ростова-на-Дону напуганы необычным кругом в небе

Вчера, 20:28
Жители Ростова-на-Дону в закатном небе заметили пугающее и необычное явление – светящийся круг. Рисунок необъяснимого происхождения появился 21 февраля.

Жители Ростова-на-Дону напуганы необычным кругом в небе

 

Поздним вечером 21 февраля жители Ростова-на-Дону зафиксировали на снимках странное явление в небе – светящийся круг правильной формы. Снимки рисунка в небе начали быстро распространяться по социальным сетям, где пользователи делали собственные предположения касательного его происхождения.

Большинство пользователей Сети полагают, что подобный след мог оставить только самолет, однако траектория его движения приводит в недоумение из-за своей нехарактерности относительно нормальной. Ростовчане не исключают возможную мистическую или уфологическую природу явления, но для подтверждения паранормальности круга в небе все еще недостаточно существенных доказательств.

В начале февраля 2018 года в небе над Ростовом-на-Дону также был замечен НЛО зеленоватого цвета. Выдвигались предположения, что летающий объект имеет земное происхождение и относится к ФСБ, которая сопровождала президента РФ.
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