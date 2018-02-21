Один человек пострадал при взрыве газа в Махачкале

Официальный представитель Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Дагестану сообщил о том, что в Махачкале произошёл инцидент с хлопком газовоздушной смеси. При происшествии, случившемся в частном здании, пострадало двое человек.

Александр Вест

Инцидент произошёл в Махачкале в здании, расположенном по улице Султана. Пострадавшие из-за взрыва газовоздушной смеси были доставлены в ближайшую поликлинику посредством кареты скорой помощи. По словам спасателей, прибывших на место происшествия, возгорания в здании не обнаружено, а конструкция дома осталась невредимой. Собеседник информационного агентства, предоставивший оперативную информацию, заявил о том, что в здании, где случился хлопок газа, был расположен мебельный цех.Один из пострадавших в результате взрыва, доставленный в больницу, находится в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов, составляющих около 90 процентов его тела. В данный момент правоохранители решают целесообразность возбуждения уголовного дела.