Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | Один человек пострадал при взрыве газа в Махачкале

Один человек пострадал при взрыве газа в Махачкале

Сегодня, 15:09
Официальный представитель Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Дагестану сообщил о том, что в Махачкале произошёл инцидент с хлопком газовоздушной смеси. При происшествии, случившемся в частном здании, пострадало двое человек.

Один человек пострадал при взрыве газа в Махачкале

 

Инцидент произошёл в Махачкале в здании, расположенном по улице Султана. Пострадавшие из-за взрыва газовоздушной смеси были доставлены в ближайшую поликлинику посредством кареты скорой помощи. По словам спасателей, прибывших на место происшествия, возгорания в здании не обнаружено, а конструкция дома осталась невредимой. Собеседник информационного агентства, предоставивший оперативную информацию, заявил о том, что в здании, где случился хлопок газа, был расположен мебельный цех.

Один из пострадавших в результате взрыва, доставленный в больницу, находится в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов, составляющих около 90 процентов его тела. В данный момент правоохранители решают целесообразность возбуждения уголовного дела.
Александр Вест
Новости по теме
Ребенка в Махачкале завалило после взрыва бытового газа в доме
Ребенка в Махачкале завалило после взрыва бытового газа в доме

Девочка двенадцати лет была извлечена из-под завалов жилого дома в результате обрушения конструкции из-за взрыва бытового газа, который произошёл на юге России

На северо-западе Москвы из-за хлопка газовоздушной смеси на ТЭЦ выбило стекла
На северо-западе Москвы из-за хлопка газовоздушной смеси на ТЭЦ выбило стекла

Сегодня, 1 октября, на северо-западе Москвы на одной из ТЭЦ произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате случившегося в здании были выбиты стекла. Сейчас

Число пострадавших при взрыве в Махачкале увеличилось до 16 человек
Число пострадавших при взрыве в Махачкале увеличилось до 16 человек

Увеличилось число пострадавших во время взрыва в Махачкале. На данный момент сообщается о 16 раненых.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости