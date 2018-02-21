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| | Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье

Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье

Сегодня, 14:16
В подмосковном Ногинске маленький мальчик расшатал тумбу и опрокинул на себя кинескопный телевизор. Смерть наступила мгновенно. Об этом несчастном случае сообщили местные интернет-ресурсы.

Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье

 

Оказывается, пока бабушка погибшего отмывала в ванне его брата-близнеца, ребенок пошел «осваивать» комнату. Тумба под телевизором была раритетной, и мальчик стал раскачивать конструкцию. В результате кинескопный телевизор рухнул на ребенка и в буквальном смысле раздавил его. Несчастный случай должен мотивировать родителей внимательнее приглядывать за своими детьми, однако в несчастный случай вмешался «Роспотребнадзор». Экспертиза антикварной тумбочки вылилась для родителей в дополнительные траты.

Закрыть или оштрафовать фирму-изготовителя из немецкого Лейпцига не получилось. Мастерская прекратила существование в 1939 году. 
Сергей Денисов
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