Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье

В подмосковном Ногинске маленький мальчик расшатал тумбу и опрокинул на себя кинескопный телевизор. Смерть наступила мгновенно. Об этом несчастном случае сообщили местные интернет-ресурсы.

Сергей Денисов

Оказывается, пока бабушка погибшего отмывала в ванне его брата-близнеца, ребенок пошел «осваивать» комнату. Тумба под телевизором была раритетной, и мальчик стал раскачивать конструкцию. В результате кинескопный телевизор рухнул на ребенка и в буквальном смысле раздавил его. Несчастный случай должен мотивировать родителей внимательнее приглядывать за своими детьми, однако в несчастный случай вмешался «Роспотребнадзор». Экспертиза антикварной тумбочки вылилась для родителей в дополнительные траты.Закрыть или оштрафовать фирму-изготовителя из немецкого Лейпцига не получилось. Мастерская прекратила существование в 1939 году.