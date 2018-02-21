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| | В Петербурге внедорожник въехал в подземный переход и застрял

В Петербурге внедорожник въехал в подземный переход и застрял

Сегодня, 13:00
В Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент. Внедорожник прокатился по подземному переходу у станции метро «Московская», никто не пострадал. Об этом проинформировали очевидцы в специальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

В Петербурге внедорожник въехал в подземный переход и застрял

 

Свидетели проинформировали о необычном инциденте, произошедшем на юге Северной столицы. Сообщение об этом появилось в специальной группе, посвященной ДТП в Петербурге, в соцсети «ВКонтакте». В подземный переход станции метрополитена «Московская» въехала машина. Водитель автомобиля смог совершить такой необычный маневр по лестнице со стороны Авиационной улицы. Переход закрыли с этого входа. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

 
 
Информацию подтвердили в пресс-службе городского метрополитена. На работу учреждения происшествие никак не повлияло.

Виктория Озерова
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