В Петербурге внедорожник въехал в подземный переход и застрял

Свидетели проинформировали о необычном инциденте, произошедшем на юге Северной столицы. Сообщение об этом появилось в специальной группе, посвященной ДТП в Петербурге, в соцсети «ВКонтакте». В подземный переход станции метрополитена «Московская» въехала машина. Водитель автомобиля смог совершить такой необычный маневр по лестнице со стороны Авиационной улицы. Переход закрыли с этого входа. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.
В Петербурге внедорожник въехал в подземный переход и застрялСегодня, 13:00
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