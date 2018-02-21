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| | СМИ: Похищенные в МДТ финансы потрачены на Maybach

СМИ: Похищенные в МДТ финансы потрачены на Maybach

Сегодня, 13:12
В ряде средств массовой информации были обнародованы данные о том, что при строительстве обновлённой сцены в Малом драматическом театре были похищены финансовые средства, которые растратили в том числе и на приобретение автомобиля Maybach.

СМИ: Похищенные в МДТ финансы потрачены на Maybach

 

Источник, пожелавший остаться инкогнито, сообщил о том, что похищенные финансовые средства были потрачены на лизинг автомобилей марок Lexus, а также Porsche. Кроме того, по словам источника, деньги также пошли на приобретение автомобиля Mercedez-Benz модели S500 4 Matic Maybach, а также различных предметов роскоши и недвижимости. Сумма контракта на строительство новой сцены Малого драматического театра, заключенного ещё пять лет назад, составляла более 145 миллионов рублей.

Следователи, занимающиеся расследованием дела о хищении средств, полагают, что часть работ была не выполнена, а более 45 миллионов рублей, которые должны были пойти на уплаты данных работ, были похищены злоумышленниками. Строительство новой сцены должно было закончиться до конца следующего года, однако, в данный момент из-за отсутствия необходимой документации проект временно заморожен.
Александр Вест
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