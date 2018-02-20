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| | В аэропорту Лондона из-за «расизма и классовой ненависти» задержана россиянка

В аэропорту Лондона из-за «расизма и классовой ненависти» задержана россиянка

Вчера, 23:27
В аэропорту Лондона задержана жительница РФ, направлявшаяся во Францию на свадьбу друзей. Писательница из Татарстана полагает, что ее задержали из-за «классовой ненависти и расизма».

В аэропорту Лондона из-за «расизма и классовой ненависти» задержана россиянка

 

Жительницу России задержали в лондонском аэропорту Хитроу во время пересадки на самолет, направляющийся во Францию, куда писательница из Татарстана летела на свадьбу друзей. Комментируя произошедшее в своем профиле в социальной сети Facebook, россиянка сообщила, что считает свое задержание незаконным. Причиной этого мог быть «расизм и классовая ненависть» из-за того, что ее татарская внешность напоминает мусульманскую.

 

Девушка сообщила, что во время полета при ней была только ручная кладь. Также она призналась об ошибке при анкетировании насчет того, что она не была в Лондоне ранее, но эту ошибку она быстро исправила.

Когда россиянка подошла к паспортному контролю с просьбой об улучшении пребывания в транзитной зоне, одна из сотрудниц сопроводила ее в тюрьму для эмигрантов. 12 февраля жительница Татарстана была депортирована. На данный момент девушка требует извинений от лондонской пограничной службы, а также объяснений причин задержания и депортации.
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