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| | В Екатеринбурге привлекли к ответственности поклонника творчества Розенбаума

В Екатеринбурге привлекли к ответственности поклонника творчества Розенбаума

Вчера, 22:35
Инспекторы ГИБДД задержали 30-летнего жителя Екатеринбурга, который переделал дорожный знак «Стоп» в сточку из композиции Александра Розенбаума «Гоп-стоп мы подошли из-за угла». Информацию о данном инциденте распространяют местные СМИ.

В Екатеринбурге привлекли к ответственности поклонника творчества Розенбаума

 

Молодой безработный от нечего делать испортил дорожный знак по улице Репина. Правоохранители пять дней искали злоумышленника. Им удалось найти молодого человека, который честно признался в содеянном, но не раскаялся. По мнению задержанного, он не сделал ничего плохого, просто таким образом мужчина выражал свою тягу к творчеству и самореализации. Инспекторы не поняли своеобразного юмора нарушителя законодательства. Стражи порядка провели в задержанным профилактическую беседу, объяснили, как нужно вести себя на улице.

В Екатеринбурге привлекли к ответственности поклонника творчества Розенбаума

 

Одними разговорами дело не закончилось. Мужчину обвинили в порче дорожных сооружений. Теперь гражданину придется выплатить пять тысяч рублей в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Нарушитель не согласен с трактовкой своего поведения, но жаловаться в суд не намерен, так как чувствует, что проиграет дело.
Домбровский Сергей
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