Гаишник на ходу разбил стекло и поймал пьяного преступника

Гаишник из города Ишим, Тюменской области героическим путём задержал преступника, который пытался скрыться от сотрудников ДПС. Служитель порядка уцепился за багажник и разбил заднее стекло, всё это время машина ехала на высокой скорости.

В отделение ДПС поступила заявка о том, что за рулём автомобиля Renault Logan находится мужчина в нетрезвом состоянии. Информацию передали одному из патрулей ишимского района. Сотрудники ДПС остановили авто, но как только один из милиционеров начал движение в сторону Renault Logan, чтобы проверить документы, водитель сразу же нажал на педаль газа. Служитель порядка не растерялся, он запрыгнул на капот и уцепился руками за багажник, так как двери преступник закрыл, поэтому добраться до него было невозможно.В ходе операции инспектор разрушил заднее стекло с помощью пистолета и проник внутрь машины. Факт подтвердился: мужчина и вправду был пьян. Кстати, машина была не его, а пенсионера, который добродушно согласился подвезти злоумышленника на исправительные работы.На видео чётко видно, как милиционер эффектно разбил стекло и забрался в салон.