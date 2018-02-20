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| | В Подмосковье младенец умер в кровати с матерью

В Подмосковье младенец умер в кровати с матерью

Вчера, 19:30
В Люберцах (Московская область) случилась внезапная смерть новорожденного ребенка. Мать младенца положила ребенка возле себя в кровать, а утрам не обнаружила в нем признаков жизни.

В Подмосковье младенец умер в кровати с матерью

 

Следователи занимаются расследованием обстоятельств ухода из жизни новорожденного ребенка в районе Люберцов в Московской области. Инцидент случился в одном из поселков подмосковского муниципалитета вечером. Мать младенца 17 февраля положила его рядом с собой в кровать, а утром следующего дня не обнаружила в нем признаков жизни.

После исследования тела ребенк,а было установлено, что уход их жизни имел ненасильственный характер. Результаты судебно-медицинской экспертизы говорят о том, что смерть ребенка могла произойти в связи с внутриутробной инфекцией.

16 февраля на Союзном проспекте Невского района в одной из квартир Петербурга обнаружили мертвого новорожденного ребенка, которому надели на голову пакет из-под памперсов. На теле младенца не найдено признаком насильственной смерти, а его семья не состоит ни на каком особом учете.
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