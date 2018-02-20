В Петербурге продавец секс-шопа с товарищами ограбил свой магазин

6 февраля на Литейном проспекте Петербурга ограбили магазин, торгующий интимными предметами. В нападении участвовали трое мужчин возрастом от 24 до 32 лет. Полицейским удалось задержать подозреваемых. Информацию об этом сообщают СМИ Петербурга.

Домбровский Сергей

На секс-шоп Love Zona совершили дерзкое нападение безработный, руководитель организации, а продавец этой сети магазинов участвовал в операции, но прикидывался жертвой. Один из злоумышленников держал в руках пистолет, другой полагался на свою физическую силу. В результате нападения агрессоры присвоили пять тысяч рублей, ноутбук и смартфон.Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по статье: «Разбой». В ходе оперативных действий полицейские вышли на вышеуказанных лиц. Когда следователи узнали, что в операции участвовал сотрудник сети Love Zona, они удивились. Сейчас задержанных допрашивают, дабы выявить все обстоятельства происшествия.