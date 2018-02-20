В Волгограде любитель вбивать в себя гвозди попал в больницу

В Волгограде в очередной раз госпитализировали мужчину, который любит вбивать в себя гвозди. Первый раз этот человек оказался в клинике восьмого февраля текущего года. Врачи спасли пострадавшего, но через десять дней он опять оказался в больнице по той же причине.

Домбровский Сергей

Медики не понимают, почему гражданин с завидной регулярностью вбивает в свое тело гвозди. Возможно, мужчина желает показывать публике фокусы и зарабатывать этим на жизнь. Однако последнюю он подвергает значительной опасности, экспериментируя над возможностями собственного организма. Первый раз «иллюзионист» оказался на больничной койке после того, как вбил себе в грудь гвоздь. Врачи избавили пациента от инородного тела. Через десять дней этот человек опять появился в клинике.Врачи больше не стали рисковать и написали заявление в полицию с жалобой на странного пациента, обожающего вбивать гвозди в свое тело. Доктора намерены добиться проведения принудительной проверки психического состояния мазохиста.