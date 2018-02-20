10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о

Мнения

10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о "гипнозе Галкина"

Харламов и Галкин создают общий продукт.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Нелли Ермолаева рассказала об отношениях с мужем после родов Кардиологи: Поход в горы может победить болезни сердца На затонувшем корабле нашил останки богатейшего флибустьера Ученые: Индейцы таино не вымерли Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием» EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца» В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами
| | В Волгограде любитель вбивать в себя гвозди попал в больницу

В Волгограде любитель вбивать в себя гвозди попал в больницу

Вчера, 18:16
В Волгограде в очередной раз госпитализировали мужчину, который любит вбивать в себя гвозди. Первый раз этот человек оказался в клинике восьмого февраля текущего года. Врачи спасли пострадавшего, но через десять дней он опять оказался в больнице по той же причине.

В Волгограде любитель вбивать в себя гвозди попал в больницу

 

Медики не понимают, почему гражданин с завидной регулярностью вбивает в свое тело гвозди. Возможно, мужчина желает показывать публике фокусы и зарабатывать этим на жизнь. Однако последнюю он подвергает значительной опасности, экспериментируя над возможностями собственного организма. Первый раз «иллюзионист» оказался на больничной койке после того, как вбил себе в грудь гвоздь. Врачи избавили пациента от инородного тела. Через десять дней этот человек опять появился в клинике.

Врачи больше не стали рисковать и написали заявление в полицию с жалобой на странного пациента, обожающего вбивать гвозди в свое тело. Доктора намерены добиться проведения принудительной проверки психического состояния мазохиста.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Из желудка пациента с психозом врачи удалили ногти, гвозди и лезвия
Из желудка пациента с психозом врачи удалили ногти, гвозди и лезвия

Врачи удалили все острые предметы – ногти, гвозди и лезвия – из желудка мужчины с психозом эндоскопическим методом, но через восемь месяцев он его вновь

В Бразилии врачи спасли пациента от ампутации, зашив ему руку в живот
В Бразилии врачи спасли пациента от ампутации, зашив ему руку в живот

В Бразилии врачи спасли пациента Карлоса Мариотти от ампутации, зашив ему руку в живот. Конечность пострадавшего попала в станок на производстве, что привело к

У пациента, госпитализированного в Финляндии, врачи не нашли Эболу
У пациента, госпитализированного в Финляндии, врачи не нашли Эболу

22 дня назад гражданин США прибыл из Либерии в Финляндию, где распространяется лихорадка. Врачи оценивают состояние пациента как «хорошее».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости