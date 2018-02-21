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| | «Первый канал» предоставил видеокадры правоты Аэрофлота в ситуации с конфликтом с главой Якутии Егором Борисовым

«Первый канал» предоставил видеокадры правоты Аэрофлота в ситуации с конфликтом с главой Якутии Егором Борисовым

Сегодня, 04:05

17 февраля, как уже сообщалось, произошел инцидент на рейсе Москва-Якутск компании Аэрофлот. В конфликте участвовал глава Якутии Егор Борисов с супругой и его помощник Евгений Шигапов. Как сообщает компания, скандал случился из-за просьбы бортпроводника предоставить ей посадочные талоны.

«Первый канал» предоставил видеокадры правоты Аэрофлота в ситуации с конфликтом с главой Якутии Егором Борисовым

 

В ответ она получила отказ и угрозы уволить весь экипаж, а также оскорбления в адрес всего Аэрофлота. Согласно инструкции, капитан был немедленно уведомлен о наличии конфликтующих пассажиров на борту. Тем временем талоны нашлись и были предоставлены, однако Евгений Шигапов намерился зайти в кабину к пилотам для серьезного разговора, после его капитан экипажа принял решение о снятии его с рейса, вылет которого задержали на два часа из-за этой ситуации. Прасковья Борисова предоставила документы о недавно перенесенной операции супругом, и глава Якутии отправился на родину. Там он заявил, что конфликта бы не было, если б сотрудники компании сами не забыли выдать талоны на стойке. Их принесли в самолет позже с извинениями. «Первый канал» в эфире показал запись с камер наблюдения, где видно, как Шигапов получает все проездные документы, следовательно, обвинения в адрес сотрудников Аэрофлота не имеют под собой основы.

 



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