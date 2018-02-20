Юрий Чабуев подал иск о защите чести и достоинства к Комсомолке

Правозащитники Юрия Чабуева подали судебный иск против знаменитого издания «Комсомольская правда», в статье которой содержатся материалы, косвенно обвиняющие их подзащитного в вымогательстве.

Александр Вест

Напомним, в Московском городском суде уже 21 февраля начнутся официальные слушания относительно дела о массовой драке, устроенной на территории столичного Хованского кладбища. Заметим, инцидент произошёл ещё два года назад, а правозащитники Чабуева накануне старта судебного процесса заявили о том, что сторона обвинения не обладает достаточной базой доказательств по предъявленным Юрию обвинений в организации массового беспорядка на территории кладбища.Отметим, в статье, опубликованной в «Комсомольской правде», содержались строки, в которых говорилось о том, что Юрий Чабуев намеренно старался «ставить на процент шабашников-таджиков». Адвокаты Чабуева заметили, что следствие не рассматривает версии, в которых истец действовал исходя из корыстных побуждений или же занимался вымогательством.