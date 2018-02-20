Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева

Как известно, Клинаев остановился, чтобы помочь водителям столкнувшихся транспортных средств, но находившийся за рулем приближающейся машины водитель попросту не заметил актера и на полной скорости сбил его. Полученные травмы для артиста имели фатальный характер.
Как известно, работа над лентой не была завершена на момент, когда произошла трагедия с Егором, поэтому создателям пришлось думать над вариантом, как же объяснить зрителям пропажу героя Клинаева Лехи. По сюжету, он отправляется в США к родной матери. В результате авторы решили, что по возвращению в Россию, по пути из аэропорта он попадает в смертельное ДТП.
Поклонники сериала понимают, что особого выбора у создателей не было, потому на просторах Сети заявили, что понимают, чем обусловлено такое, на первый взгляд, топорное решение.