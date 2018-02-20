Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева

В срочном порядке пришлось менять сюжет сериала «Улица» сценаристам после того, как из жизни при трагических обстоятельствах ушел актер Егор Клинаева. Молодого человека, как известно, на МКАД сбила машина. Спустя некоторое время на экраны начали выходить первые серии сериала с его участием.

Николай Офицеров

Как известно, Клинаев остановился, чтобы помочь водителям столкнувшихся транспортных средств, но находившийся за рулем приближающейся машины водитель попросту не заметил актера и на полной скорости сбил его. Полученные травмы для артиста имели фатальный характер.Как известно, работа над лентой не была завершена на момент, когда произошла трагедия с Егором, поэтому создателям пришлось думать над вариантом, как же объяснить зрителям пропажу героя Клинаева Лехи. По сюжету, он отправляется в США к родной матери. В результате авторы решили, что по возвращению в Россию, по пути из аэропорта он попадает в смертельное ДТП.Поклонники сериала понимают, что особого выбора у создателей не было, потому на просторах Сети заявили, что понимают, чем обусловлено такое, на первый взгляд, топорное решение.