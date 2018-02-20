В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту

В Ростове-на-Дону ветеринары были шокированы мутировавшим котёнком, которого на свет произвела кошка породы сфинкс. У рождённого животного глаза были расположены непосредственно в его рту.

Хозяева породистой кошки принесли на осмотр в ветеринарную клинику беременное животное, которое никак не могло произвести на свет потомство. Обоих котят медицинские сотрудники извлекли из кошки посредством кесарева сечения, однако, один из них оказался мёртв. Осмотрев мёртвого котёнка ветеринары были изумлены, обнаружив странную мутацию, из-за которой глаза животного развились в его рту. Сотрудники клиники заметили, что даже если бы котёнок выжил при родах, с подобным отклонением он прожил бы на этом свете очень недолго, так как животное не смогло бы питаться и воспринимать окружающую информацию через органы зрения.

Александр Вест

Медицинские эксперты заметили, что подобные мутации являются довольно частым явлением при вязке кошки с одним из её «родственников».