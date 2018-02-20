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| | Британца оштрафовали за продажу совиных голов шаманам

Британца оштрафовали за продажу совиных голов шаманам

Сегодня, 14:15
Британец по имени Гордон Тейлор был оштрафован за продажу и хранение различных частей сов. В банках из-под варенья у себя в жилище мужчина хранил различные части птиц, которые находятся под защитой государства.

Британца оштрафовали за продажу совиных голов шаманам

 

При обыске дома, в котором проживает житель Великобритании, сотрудники правоохранительных органов сумели обнаружить части птиц, спрятанные в банки. В банках для хранения варенья Гордон Тейлор прятал кулон, сделанный из ноги серой неясыти, крыло канюка, а также две головы, ранее принадлежавшие обыкновенным сипухам. Под торговой маркой, которую британец назван «Wild Wizard Crafts» (Дикие приспособления волшебников) Тейлор продавал свои товары различным шаманам и язычникам.

Полиция оштрафовала неудачливого предпринимателя на 750 фунтов стерлингов (более 59 тысячи рублей) за нелегальную продажу и хранение частей тел птиц, которые находятся под защитой государства. Заметим, численность серых неясытей и обыкновенных сипух значительно уменьшилась за последний век из-за чего власти Великобритании взяли данные виды под государственную защиту.
Александр Вест
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