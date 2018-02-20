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| | Собака за рулем автомобиля попала в кадр во время интервью о стрельбе в школе

Собака за рулем автомобиля попала в кадр во время интервью о стрельбе в школе

Сегодня, 13:27
Американка Эмма Гонсалес дала откровенное интервью о стрельбе в школе. Девушка, выжившая во время перестрелки в школе, давала интервью и в этот момент зрителей отвлекла проезжающая в кадре машина, за рулем которой красовалась собака.

Собака за рулем автомобиля попала в кадр во время интервью о стрельбе в школе

 

Гонсалес, давая интервью о событиях, произошедших в школе Марджори Стоунман Дуглас 14 февраля, когда подросток открыл огонь по своим одноклассникам и учителям, принялась критиковать Национальную стрелковую ассоциацию США. Эмма назвала участников выше упомянутой организации убийцами детей.

Как раз в этот момент на заднем плане репортажа можно увидеть проезжающий мимо грузовик. Из окна транспортного средства выглядывала собака, которая выглядит так, будто управляет этим автомобилем.

Американская художница Мэредит Качель заявила, что это был самый невероятный отрывок эфира новостей, который она когда-либо видела. Кстати сказать, художница призналась, что несколько дней пересматривала данный отрывок.
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