В Каменск-Шахтинске обнаружили снаряды времен ВОВ

В Каменск-Шахтинске, Ростовская область, обнаружили снаряды, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Опасная находка располагалась рядом с насосной станцией.

Петр Иванов

Давно прошедшая война не перестает напоминать о себе и угрожать жизни людей. Так, эхом войны послужила находка 11 крупных снарядов времен ВОВ, обнаруженная 19 февраля в районе Каменск-Шахтинска, в трехстах метрах от реки Северный Донец, неподалеку от насосной станции. Место обнаружения находки окольцовано сотрудниками правоохранительных органов дабы никто из жителей не пострадал.10 военных снарядов калибра 80 миллиметров и один — 152 мм, пролежавшие в земле много лет, по-прежнему представляют опасность для жизни и могут активизироваться от любого неосторожного прикосновения. Сотрудники полиции ожидают выезда саперов.Напомним, похожая находка была обнаружена 6 февраля в самом центре Ростова. Неразорвавшийся снаряд находился рядом с РИНХ. В следствии чего сотрудников учебного заведения эвакуировали, после чего саперы успешно обезвредили опасную находку.